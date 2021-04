Neues NRW-Wasserrecht gibt Trinkwasser Vorrang

Kiesabbau in Schutzgebieten werden erlaubt - mit Ausnahmen

Ebenfalls für heftige Diskussionen sorgt eine Entscheidung zu Kiesabgrabungen in Wasserschutzgebieten. Bislang war dort laut Gesetz die "oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen verboten" . Ausnahmen waren möglich, sorgten aber laut Landesregierung aber für einen Flickenteppich.

Kiesabbau im Rheinland