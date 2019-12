Das hat der grüne Landtagsabgeordnete Norwich Rüße noch nie erlebt: Der 53-jährige Nebenerwerbslandwirt aus dem Münsterland hat im Oktober gepflügt – und zum ersten Mal habe es im Herbst dabei gestaubt. Die Dürresommer 2018 und 2019 wirken nach. Die Neubildung des Grundwassers, die über versickernden Regen erfolgt, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert.

Schadstoff-Konzentration steigt

Norwich Rüße

Das ist Klimakrise in konkreten Zahlen, mit handfesten Folgen: "Durch die abnehmende Grundwassermenge steigt die Konzentration von Schadstoffen in unseren Gewässern" , so Rüße. Problematisch sei die zunehmende Versiegelung von Flächen, der Verlust von Grünland.



Die Grünen hatten eine Große Anfrage zum Wasser in NRW gestellt. Die Grundwasserzahlen gehören für Rüße zu den überraschendsten Ergebnissen. Am Mittwoch (11.12.2019) stellten die Grünen die Antworten der Landesregierung in Düsseldorf vor.

Medikamente im Wasser

Nitrate, Pestizide, Mikroplastik aus Kosmetika, Autoreifen-Abrieb – das Wasser in NRW hat einiges in sich und die Kläranlagen entsprechend viel zu tun.

Problematisch sind auch Medikamentenreste, die über den Urin in den Wasserkreislauf geraten. Wenn Krankenhäuser ihr Abwasser durch Aktivkohle filtern würden, könnte ein Teil dieser Schadstoffe frühzeitig aufgefangen werden, so Rüße.

Der Durst der Getränkeindustrie

Aus dem Wasserhahn komme Trinkwasser höchster Güte, es sei "keinen Deut schlechter ist als das Wasser in Flaschen" , beteuert der grüne Umweltpolitiker.

Die Getränkeindustrie entnimmt dennoch immer mehr Grund- und Oberflächenwasser: Seit 1990 ist der Wert von 82,7 Liter pro Kopf auf 147,7 Liter angestiegen.

Wasser-Verbrauch insgesamt rückläufig

Aber die Verbraucher sind sparsamer geworden, ihr Wasserverbrauch ist in den letzten 30 Jahren von 152,7 Liter pro Einwohner und Tag auf 133,1 Liter gesunken. Dass in ganz NRW der Verbrauch sogar um 30 Prozent zurückging, liege unter anderem am Wegfall der wasserintensiven Textilindustrie in NRW, erklärt Rüße.

Kritik und Lob für die Regierung