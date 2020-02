Was NRW für den Radverkehr tut

Gute Radwege und Radschnellwege

Für Radwege an Land- und Bundesstraßen ist nun allerdings das Land zuständig. Und zusätzlich für die oft zitierten Radschnellwege. Das sind vier Meter breite und zweispurig ausgebaute Radwege, die Städte miteinander verbinden und Pendler zum Umstieg auf flotte Elektroräder ermuntern sollen.

An erst einer dieser "Radautobahnen" wird gebaut: Es ist der Radschnellweg Ruhr, kurz RS1. Von den 101 Kilometern zwischen Duisburg und Hamm ist erst ein kleiner Teil fertig. Weitere Abschnitte sind im Bau oder in Planung. 1.000 Kilometer Radschnellwege will der "Aufbruch Fahrrad" für ganz NRW . Beim derzeitigen Tempo wird das viele Jahrzehnte dauern. Ob das Fahrradgesetz eine Beschleunigung bringt?

Zu mehr gedrängt?

In den gesamten Radverkehr flossen letztes Jahr aus der Landeskasse flossen letztes Jahr als 47 Millionen Euro: 9,5 Millionen in Bau und Planung von Radschnellwegen, 8,5 Millionen in die Radwege an Bundesstraßen, 17 Millionen in die Förderung von kommunalen Radwegen und 12,4 Millionen in den Bau neuer Radwege.