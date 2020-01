Kohleausstieg: CO2-Ausgleich für Datteln 4 weiter unklar

Mehrfach wurde die Zustimmung der Bundesregierung zum Kohleausstiegsgesetz verschoben. Am Mittwoch (29.01.2010) nun haben die Kanzlerin und ihre Minister das mehr als 200 Seiten dicke Gesetzespaket beschlossen und damit auf den parlamentarischen Weg gebracht.

NRW besonders betroffen

Das Gesetz betrifft NRW in besonderer Weise. Hier wird bis heute nicht nur ein erheblicher Teil des Stroms aus Braunkohle hergestellt, die in gewaltigen, raumgreifenden Tagebauen gewonnen wird. Hier stehen auch noch zahlreiche Steinkohlekraftwerke, die mit Importkohle befeuert werden.