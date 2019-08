Nach WDR-Informationen will Walter-Borjans nur antreten, wenn der NRW-Landesvorstand ihn nominiert. Der tagt am Freitag (30.08.2019) in Düsseldorf und will entscheiden, welche Kandidaten für die SPD-Chefsessel er gegebenenfalls unterstützt. Norbert Walter-Borjans war zwischen 2010 und 2017 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen.

Aktionen gegen Steuer-Oasen

Er sei in den letzten Wochen von vielen innerhalb und außerhalb der SPD ermuntert worden, seinen Hut für den Bundesvorsitz in den Ring zu werfen, sagt Walter-Borjans dem WDR. Die dramatische Situation der Partei lasse ihn nicht kalt. Bei einem klaren Votum des Landesvorstandes ließe er sich in die Pflicht nehmen.

Auch über die Landesgrenzen hinaus hatte sich Walter-Borjans als Kämpfer gegen Steueroasen in Übersee einen Namen gemacht. In seiner Amtszeit als Finanzminister in der rot-grünen Regierung von Hannelore Kraft kaufte er Datensätze mit Namen und Bankverbindungen mutmaßlicher Steuerhinterzieher im Ausland an.

Mehrere Kandidaten aus NRW

Bisher haben aus NRW die ehemalige Landes-Familienministerin Christina Kampmann und der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach ihre Kandidaturen angemeldet, beide jeweils in verschiedenen Teams.

Stand: 27.08.2019, 22:07