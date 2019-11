Die SPD-Mitglieder können zwischen dem 19. und 29. November einen neuen SPD-Vorsitz wählen. Walter-Borjans und Saskia Esken treten gegen das Kandidatenpaar Klara Geywitz und Olaf Scholz an.

Der aktuelle Bundesfinanzminister und die ehemalige Landtagsabgeordnete aus Potsdam landeten in der ersten Runde des Mitgliederentscheides mit 22,7 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz.

Keine Hoffnungen für Große Koalition

Im Falle seiner Wahl geht Walter-Borjans von einem schnellen Ende der Großen Koalition in Berlin aus. Das Bündnis von Union und SPD habe für ihn keine Zukunft mehr. Der 67-Jährige sprach davon, dass beide Seiten bei ihren inhaltlichen Positionen im Moment sich weiter voneinander entfernen würden.

SPD-Landeschef Hartmann in der Kritik

Walter-Borjans übte auch Kritik an SPD-Landeschef Sebastian Hartmann. Dieser hatte nach der ersten Wahlrunde keine deutliche Empfehlung für Walter-Borjans und Saskia Esken abgeben.