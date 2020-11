Waldzustandsbericht: Tiefpunkt seit Aufzeichnungsbeginn

Besonders eindrücklich ist ein Wert namens "Absterbe-Rate" - hier schießt die Kurve für die Fichte in der Grafik steil nach oben (im Bericht auf S. 19). Im Jahr 2020 sind über 10 Prozent des Fichtenbestands abgestorben. Der langjährige Absterbe-Rate-Mittelwert für alle Baumarten lag bis 2018 bei 0,21 Prozent. 2019 kletterte die Zahl auf 2,4 Prozent und hat sich 2020 fast verdoppelt und liegt nun bei 3,98 Prozent.

Kompletter Umbau des Wald-Systems

Die Tage der Fichten-Monokulturen in NRW sind gezählt. Wer künftig noch schnurgerade Fichten-Reihen wie Soldaten aufstellen will, muss dies auf eigene Kosten machen. Eine zukunftsfeste Umgestaltung des Waldes wird hingegen finanziell vom Land gefördert. Ein "Wiederbewaldungskonzept" sieht vor, künftig Bäume in Gruppen zu pflanzen - und zwar als Mischwald mit verschiedenen Baumarten, die trockenresistenter sind. Welcher Baum an welchem Standort besonders gut klar kommt, ist auf digitalen Standort-Karten für Waldbesitzer einzusehen .