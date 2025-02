Mit der Unterzeichnung des "Waldpakts 2.0" haben am Dienstag die NRW- Landesregierung, Waldbesitzer und Naturschutzverbände ihre gemeinsame Aufgabe bekräftigt, den Wald in NRW klimafester und biodiverser zu machen.

Bereits 2019 waren gemeinsame Aufgaben in einem "Waldpakt 1.0" formuliert worden, die Naturschutzverbände fordern jetzt aber verbindliche Rahmenbedingungen in einem novellierten Landesforstgesetz.

Viele Bekenntnisse der Landesregierung

Mehrere Ministerinnen und Minister sowie Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) gaben teils wortgewaltige Bekenntnisse für die Zukunft des Waldes ab. " Klimastabile und starke Wälder sind das beste Erbe, das wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen können ", betonte Wüst.

NABU-Chefin Naderer will mehr Verbindlichkeit

" Um den Wald als Hort der Biodiversität zu bewahren, brauchen wir mehr Wildnisflächen, die helfen, Lebensräume und Biodiversität zu erhalten ", erklärte Umweltminister Oliver Krischer (Grüne). Die gemeinsame Erklärung war im Laufe des vergangenen Jahres mit Vertretern aller Verbände und Interessen erarbeitet worden. " Es war ein guter, konstruktiver Prozess ", lobte die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes NABU, Heide Naderer.

Allerdings wäre ein zweiter Nationalpark in NRW eine große Chance für mehr Wildnisfläche gewesen, so Naderer, der jedoch vorerst gescheitert ist. Nach Angaben der Naturschutzverbände liegt NRW mit einem Anteil von 0,28 Prozent Wildnisflächen an der Landesfläche deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 0,6 Prozent.

Drei Handlungsfelder definiert

Im "Waldpakt 2.0" haben die Beteiligten drei Handlungsfelder definiert: Sie wollen zum ersten klimaresiliente Ökosysteme entwickeln, durch eine nachhaltige Bewirtschaftung und die Berücksichtigung der Klimafolgen.

Zum anderen sollen die Bedingungen für Waldbesitzer so gestaltet werden, dass sie weiter gut und nachhaltig wirtschaften können. Und die Verwendung von Holz als Baustoff soll künftig vereinfacht werden.