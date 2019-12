Fast alle, die in irgendeiner organisierten Form mit dem Wald in NRW zu tun haben, kamen am Dienstag (10.12.2019) in der Düsseldorfer Staatskanzlei zusammen. Sie unterschrieben ein Dokument mit dem etwas länglichen Namen "Klimaschutz für den Wald - unser Wald für den Klimaschutz" - oder kurz: den Waldpakt.

Wer hat den Waldpakt unterzeichnet?

Zur Waldpakt-Gruppe gehören unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, Bauministerin Ina Scharrenbach (alle CDU ) stellvertretend für das Landeskabinett, der Waldbauernverband, der Waldbesitzerverband die Gemeinden, der Nabu, die IG Bauen-Agrar-Umwelt, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt.

Bekenntnis zur Rettung des Waldes

Die " sehr heterogene Gruppe ", wie Umweltministerin Heinen-Esser die Unterzeichner nannte, deutet bereits darauf hin, dass der Inhalt wohl der kleinste gemeinsame Nenner ist. Im Kern ist der Waldpakt eine Mischung aus Bekenntnis und Bekräftigung.

Die Landesregierung bekennt sich zum Waldschutz und bekräftigt die bereits beschlossenen Hilfsmaßnahmen für den Wald. Dazu gehören 100 Millionen Euro Finanzhilfe für die nächsten zehn Jahre zur Wiederbewaldung. Und NRW-Bauministerin Scharrenbach verwies auf die bereits beschlossene Gesetzesänderung, die den Bau mit dem Werkstoff Holz fördere.