Dem Wald in NRW geht es besser - ein bisschen

Weniger Bäume in höchster Schadenskategorie

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 28 Prozent der Bäume in NRW zeigen keine Kronenverlichtung. Ihnen geht es augenscheinlich also gut. Denn verlichtete Kronen - also Bäume, die Nadeln oder Blätter verloren haben - sind ein nach außen sichtbares Zeichen für Waldschäden. In den Vorjahren lag der Anteil deutlich geringer.

32 Prozent der Bäume zeigen laut dem aktuellen Bericht eine "leichte Kronenverlichtung" und 40 Prozent eine "starke Kronenverlichtung". Im Vorjahr wurden noch 44 Prozent der Bäume in diese oberste Schadenskategorie eingestuft.

Regen hat nach Dürre-Sommern geholfen

Verantwortlich dafür war laut der Ministerin das Wetter in diesem Jahr. Denn anders als in den Vorjahren hat es 2021 mehr geregnet. Das half den Wäldern nach den drei Dürre-Sommern.

Umweltministerin Heinen-Esser