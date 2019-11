Das, was Ursula Heinen-Esser (CDU) zu sagen hatte, hatte sich angedeutet: Nie war der Wald im Land in einem schlechteren Zustand als in diesem Jahr. Die negative Entwicklung, so Heinen-Esser, gehe leider weiter. Bereits im Sommer hatte die Umweltministerin in Interviews von einem katastrophalen Zustand gesprochen.

Fichte in einigen Regionen abgestorben

Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2019 sprechen nur noch von 19 Prozent der Bäume, die keine Schäden aufweisen. Besonders dramatisch ist laut Bericht der Zustand der Fichte: Waren im Jahr 2018 noch 27 Prozent der Bäume frei von Problemen, sind es jetzt nur noch 22 Prozent. In manchen Gebieten, so Heinen-Esser, sei der Fichtenbestand nahezu ausgestorben.