Grüne warnen vor Aufblähung des Landtags

Auffällig: In allen so durchgerechneten Szenarien stand am Ende eine erhebliche Vergrößerung des Landtags. Mindestens 225 Abgeordnete würden demnach in der nächsten Legislaturperiode im Plenum sitzen, das wäre knapp ein Viertel mehr als die Mindestgröße. Sogar ein Anwachsen des Landtags auf 315 Sitze ist demnach erwartbar - ein gigantisches Plus von 74 Prozent.