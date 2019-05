Die Bundeszentrale für politische Bildung will den gerichtlich verfügten Stopp ihrer Online-Plattform "Wahl-O-Mat" nicht hinnehmen: Gegen die entsprechende einstweilige Anordnung des Kölner Verwaltungsgerichts bereitet die Bundeszentrale eine Beschwerde vor, wie aus einem am Dienstag (21.05.2019) in Bonn veröffentlichten Statement hervorgeht.

Die Beschwerde soll demnach spätestens am Mittwoch (22.05.2019) beim Verwaltungsgericht Köln eingelegt werden. Das Gericht kann die Beschwerde an die nächste Instanz weiterleiten. Noch unklar ist, ob der Wahl-O-Mat vor der Europawahl am Sonntag wieder online geht.