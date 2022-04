Landtagswahl: Die Wählergruppe der Ü-60-Jährigen ist so groß wie nie

Wahlberechtigte 60-Plus: Von einem Viertel zum Drittel

Ausreichend valide Daten, so sagt es das Statistikamt, sind zu Altersgruppen von Wahlberechtigten in NRW erst ab dem Jahr 1978 vorhanden. Damals machte die Altersgruppe 60-Plus bei den potentiellen Wählern rund ein Viertel aus. Im Jahr 2020, in dem die Zahlen zuletzt erfasst wurden, hingegen sind es knapp 37 Prozent – also mehr als ein Drittel.