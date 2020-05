Leverkusener Brücke: NRW droht Rechtsstreit um Kündigung

Lösungen für einzelne Reparaturen „nicht strittig“

Die Gutachter beider Seite diskutierten demnach noch am 17. April bei einem Treffen in der Nähe der Baustelle über Reparatur-Möglichkeiten. Laut Protokoll des Porr-Gutachters könne die Gegenseite "der Machbarkeit der schweißtechnischen Lösungen zustimmen." Der Landesbetrieb Straßen.NRW dementiert dies inzwischen gegenüber dem WDR , die Aussage sei seinem Gutachter "in den Mund gelegt" worden. Die Darstellung sei "sinnentstellt."

Doch auch in einem internen Dokument von Straßen.NRW heißt es, es sei zwischen "Porr und Straßen.NRW nicht strittig, ob ein einzelner Mangel an der einen oder anderen Stelle behoben werden kann." Es gebe nur unterschiedliche Auffassungen, so hält es Straßen.NRW fest, ob Bauteile mit 250 bis 600 Mängeln "auch nach Reparatur noch normen- und damit vertragskonform sein können. "

