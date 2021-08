Landtag berät über Wiederaufbau in den Hochwassergebieten

Der NRW-Landtag in Düsseldorf kommt am Montag um 14 Uhr zu einer Sondersitzung zur Flutkatastrophe zusammen. Die Landesregierung will das Parlament über weitere Hilfen für die Gebiete informieren, in denen das Hochwasser Milliardenschäden angerichtet hat.

In der "Bild am Sonntag" kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an, dass es keine Obergrenze für die Zahlungen geben soll. " Keine Stadt, kein Dorf, keine Familie " solle hinterher schlechter dastehen als vorher.

Reagiert Laschet auf die Wut in den Hochwassergebieten?