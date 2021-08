Angst vor neuem Chaos: In zwei Wochen geht die Schule los

Fest stehen drei Dinge: Mindestens bis zu den Herbstferien sollen Schüler und Schülerinnen zwei Mal pro Woche getestet werden, die Maskenpflicht gilt weiter - und Luftfilteranlagen in den Schulen sind weiter Mangelware.

Die Grundschulen in Düsseldorf sind da positive Ausnahmen: Hier werden die Ferien genutzt, um Luftfiltergeräte einzubauen. In den meisten anderen Orten in NRW ist man davon noch weit entfernt: Es wurde zwar ein neuer, 90 Millionen schwerer Fördertopf von Bund und Land beschlossen, mit dem Luftfilter oder neue Fenster in Schulen und Kitas bezahlt werden können. Aber bisher konnte dieses Geld noch gar nicht beantragt werden: Die Förderrichtlinien würden zurzeit noch mit dem Kanzleramt abgestimmt, heißt es aus dem NRW -Heimatministerium.