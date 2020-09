Vor Corona-Ausbruch: Gravierende Arbeitsschutzverstöße bei Tönnies

Es ist eine lange Liste an Versäumnissen: Auf fünf Seiten hält die Bezirksregierung Detmold Mitte Mai fest, an welchen Stellen die Firma Tönnies wenige Wochen vor dem Corona-Ausbruch gegen die SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandards verstößt und dabei das firmeneigene Hygiene-Konzept missachtet. Eine Kontrolle am 15. Mai 2020 ergab demnach: " Im gesamten Bereich der Schlachtung tragen die Mitarbeiter keine Mund-Nasen-Bedeckung. "

Das geht aus Berichten des Arbeitsschutzes hervor, die dem WDR -Magazin Westpol vorliegen. Demnach wurde Tönnies in der Pandemie zwischen Mitte März und Mitte Mai zunächst überhaupt nicht kontrolliert. Erst nach dem Corona-Ausbruch bei der Firma Westfleisch Anfang Mai rückten Kontrolleure in anderen Schlachtbetrieben an, so auch bei Tönnies.

Verunreinigte Toiletten und zu viele Sitzplätze

In Rheda-Wiedenbrück waren die Mängel offensichtlich: In der Kantine wurden " keine Maßnahmen getroffen, um die Anzahl der Sitzplätze zu reduzieren ", zudem sei keine Zwischenreinigung oder Desinfektion erfolgt.

In allen kontrollierten Toilettenräumen fehlten laut Bericht Desinfektionsmittelspender. " Die Toiletten waren zum Teil erheblich verunreinigt ", stellten die Kontrolleure fest. Tönnies räumte gegenüber der Bezirksregierung ein, dies sei " nicht akzeptabel ". Man könne aber nicht nach jedem Toilettenbesuch reinigen.

Insgesamt sehen die Arbeitsschützer an diversen Stellen im Betrieb Mitte Mai "gravierende Mängel im Hinblick auf die Vorgaben der SARS-CoV2- Arbeitsschutzstandards. " Tönnies versprach schriftlich Besserung und gab an, der Mund-Nasen-Schutz sei " eine Basis-Anforderung des Hygienekonzepts. "