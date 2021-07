115.000 Unterschriften für Artenschutz-Volksinitiative

Binnen der kommenden drei Monate müssen die Signaturen nun geprüft werden. Gibt es keine Beanstandungen, muss sich der Landtag mit dem Thema beschäftigen. Grundlage für eine erfolgreiche Volksinitiative sind Unterschriften von 0,5 der Wahlberechtigten in NRW. Diese Marke von rund 66.000 Unterschriften wurde aus Sicht der Verbände deutlich überschritten.

Riesige Flächen unter Beton

Mit der Volksinitiative Artenschutz fordern die Naturschutzorganisationen von der NRW-Politik ein konsquentes Gegensteuern zum Erhalt von Tierarten in NRW. Vor allem viele Insektenarten verschwinden laut zahlreicher Untersuchungen nach und nach. Grund dafür sei - laut der Initiative - der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und die Flächenversiegelung. Täglich würde in NRW eine Fläche von 18 Fußballfeldern unter Beton verschwinden