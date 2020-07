Volksinitiative will Artenvielfalt retten

Landesregierung: "Stillstand bis Rückschritt"

Seit Regierungsantritt herrsche "teils Stillstand, teils Rückschritt" beim Thema Artenschutz, sagt der LNU-Vorsitzende Mark vom Hofe. Es reiche nicht, davon zu reden, dass man " Blühwiesen anlegen und Schottergärten verhindern " wolle, es bedürfe " klarer gesetzlicher Vorgaben und überzeugender Programme ".

Umweltministerin ist gesprächsbereit