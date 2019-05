In Bayern ist die "Abstimmung von unten" seit Jahren populär. In keinem anderen Bundesland mussten sich in den vergangenen Jahrzehnten Politiker mit derart vielen Themen befassen, die ihnen per Volksbegehren aufgedrückt wurden - weil sie die Menschen bewegten.

In NRW ist dieses Mittel der "direkten Demokratie" lange Jahre kaum genutzt worden. Mittlerweile sei aber auch hierzulande eine "neue Lust, mit zu entscheiden", erkennbar, sagte Alexander Trennheuser, NRW-Geschäftsführer der Organisation "Mehr Demokratie" am Dienstag (07.05.2019) in Düsseldorf.