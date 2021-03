Geflügelpest: Land weitet Stallpflicht aus

Ein Legehennen-Betrieb im Märkischen Kreis ist der achte Fall in NRW, in dem der neue Vogelgrippe-Erreger nachwiesen wurde. Es ist ein besonderer Fall: Zum ersten Mal ist die Geflügelpest nachweislich nicht durch Wildvögel übertragen worden, sondern wurde durch infizierte Tiere eines anderen Betriebs eingeschleppt.

Das NRW-Landwirtschaftsministerium hat die Infektionskette nachverfolgen lassen und weitet danach die Stallpflicht aus. Denn: ein Aufzucht-Betrieb für Hennen im Kreis Paderborn hatte den Hof im Märkischen Kreis mit Tieren beliefert, genau wie auch gut 150 weitere Legebetriebe, etwa in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern. In etwa einem Drittel davon wurden jetzt Fälle der Vogelgrippe festgestellt.

200.000 Hühner, Puten und Enten in NRW getötet

Vorher hatte es in NRW schon Ausbrüche in Münster, im Kreis Warendorf und im Kreis Minden-Lübbecke gegeben. Die Tiere an den betroffenen Höfen müssen alle getötet werden. Insgesamt sind in NRW deswegen jetzt etwa 200.000 Hühner, Puten und Enten gekeult worden. In ganz Deutschland sind es bisher etwa eine Million.