Mit dem sogenannten virtuellen Krankenhaus soll die medizinische Versorgung in allen Regionen des Landes deutlich verbessert werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) stellte das Projekt am Freitag (09.08.2019) gemeinsam mit Spitzenvertretern des Gesundheitswesens in Düsseldorf vor.

Austausch fördern

Das virtuelle Krankenhaus soll unter anderem den elektronischen Austausch von Patientendaten sowie Video-Sprechstunden ermöglichen. Ziel sei eine bedarfsgerechte, ortsnahe und qualitätsorientierte Behandlung, erklärte Laumann.

Fehle in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis eine spezielle Expertise, könne ein entsprechende Experten-Zentrum über ein zentrales Verzeichnis „ per Mausklick “ kontaktiert werden. „ Dadurch können die Therapien zum Beispiel von seltenen Erkrankungen deutlich verbessert werden “, so Minister Laumann

Pilotphase ab 2020

Das Angebot solle künftig als Teil der Regelversorgung von den Krankenkassen finanziert werden. Zuvor müssten aber noch zahlreiche rechtliche, organisatorische und technische Fragen geklärt werden. Die Pilotphase soll im Frühjahr 2020 starten.

" Für die erste Aufbauphase des Virtuellen Krankenhauses stehen als Anschubfinanzierung bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung ", sagt Laumann.

In der Vergangenheit habe es zwar bereits eine Vielzahl von Einzelprojekten mit ähnlicher Ausrichtung gegeben, sagte Laumann. Trotz hoher Investitionen sei es bislang aber nicht gelungen, ein landesweites, engmaschiges und digital unterstütztes Versorgungsnetz aufzubauen.