Vorzeitige Neuwahlen 2012 statten Rot-Grün mit einer stabilen Mehrheit aus. In der folgenden Legislaturperiode steht immer wieder Bildungsministerin Sylvia Löhrmann in der Kritik, unter anderem wegen der Inklusions-Politik. Auch deshalb werden die Grünen 2017 abgewählt. Mit 6,4 Prozent haben sie ihr Ergebnis nahezu halbiert. Am Ende stellen die Grünen selbstkritisch fest, dass man vielleicht deutlicher das grüne Profil in der Koalition hätte schärfen müssen. Also zuviel gekuschelt.