Braucht jede Kita bald ein Konzept für Kinderschutz?

Nach dem mutmaßlichen Mord an der kleinen Greta in einer Kita in Viersen wird über Konsequenzen aus dem Fall diskutiert. So geht es darum, ob alle Einrichtungen im Land ein Kinderschutzkonzept haben müssen.

Im Familienausschuss des Landtages wurde am Mittwoch (18.06.2020) über den Fall aus Viersen diskutiert. Dabei kam ans Licht, dass mehrere Kitas, in denen die tatverdächtige Erzieherin gearbeitet hatte, keine Pläne zum Thema Kinderschutz haben.

Darin können Standards festgehalten werden, wie eine Kindeswohlgefährdung erkannt und wie mit Beschwerden umgegangen wird. Bislang sind solche Konzepte keine Pflicht.

Minister räumt Defizite ein

NRW-Familienminster Joachim Stamp