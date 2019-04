Wie sicher sind die Asservatenkammern in NRW? Im Dezember 2018 verschwanden aus der Asservatenkammer der Polizei Lippe Beweismittel zum Missbrauchsfall in Lügde. Als der Vorfall wenige Wochen später bekannt wurde, war die Aufregung groß. Parallel dazu wurde das Fehlen von 9.475 Euro aus einem Aufbewahrungsraum der Essener Polizei gemeldet. Die AfD-Fraktion im Landtag stellte daraufhin die Anfrage, was über die vergangenen Jahre sonst noch verschwunden ist.

Wenige Fälle bei den Polizeibehörden

Die Antwort von Innen- und Justizministerium zählt weitere Fälle auf. Sie liegt dem Westdeutschen Rundfunk vor. Seit Ende 2017 berichtet die Polizei von sechs weiteren Fällen. Einmal fehlten rund 500 Euro in Bonn, in anderen Fällen handelte es sich um ein Smartphone, Laptops und Briefe. Fälle in der Größenordnung wie im Fall Lügde oder Essen gibt es dagegen nicht.