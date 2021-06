FDP will Korrekturen an umstrittenem Versammlungsgesetz

FDP-Innenexperte Marc Lürbke kündigte eine solche Überarbeitung am späten Sonntagabend via Twitter an. Es gehe darum, den " Entwurf anzupassen ". Am Montag wurde Lürbke konkreter. So solle es keine Registrierung von Versammlungsteilnehmern geben. Auch stehe die FDP mehr Befugnissen der Polizei für Bild- und Tonaufzeichnungen in geschlossenen Räumen sowie verdeckten Aufnahmen " sehr kritisch gegenüber ". Die Änderungsvorschläge würden mit der CDU besprochen.