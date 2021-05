Versammlungsgesetz NRW - gut für die Polizei, schlecht für die Demokratie?

Die Liste der Kritikerinnen und Kritiker gegen das geplante neue Versammlungsgesetz in NRW ist lang: Fußball-Fans, Klimaschützende, Jugendverbände, Gewerkschaften. Kein Wunder, denn das Demonstrationsrecht ist wohl, was die Meinungsfreiheit anbelangt, in der Herzkammer der Demokratie zu verorten. Entsprechend kontrovers wird der Entwurf der Landesregierung zum ersten eigenen Versammlungsgesetz des Landes diskutiert.

Demonstrationen in ganz NRW gegen das Gesetz

Viele Kritisierende sind organisiert im Bündnis " Versammlungsgesetz NRW stoppen. Grundrechte erhalten ". Es ruft für Donnerstag zu Demonstrationen in ganz NRW auf. Sein Hauptvorwurf: CDU und FDP würden das demokratische Grundrecht der Versammlungsfreiheit nur " als polizeilich zu regelnde Störung " sehen. Parallel zu den Demos findet im Landtag eine Expertenanhörung zum Gesetzesentwurf der Landesregierung statt. Die SPD hat einen eigenen Entwurf vorgelegt, der ebenfalls diskutiert wird.

Es wäre das erste Versammlungsgesetz für NRW. Bislang gilt das Bundesgesetz. Seit 2006 haben die Länder jedoch die Möglichkeit, eigene Versammlungsgesetze zu erlassen.