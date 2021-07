Angriffe auf Polizisten

In einem halbstündigem Vortrag arbeitete Reul den Polizeieinsatz auf. So hätten sich Demonstranten immer wieder vermummt, es sei Pyrotechnik gezündet, mit Flaschen geworfen worden und es habe " massive Angriffe " gegen Polizisten gegeben - unter anderem mit Fahnenstangen. Unter den Teilnehmern, so Reul, seien auch " gewaltbereite Extremisten " gewesen.

Der Innenminister verteidigte die Polizeikräfte gegen die Kritik am Vorgehen gegen den Antifa-Block. So bestritt er den Vorwurf, während der stundenlangen Einkesselung habe es keine Möglichkeit gegeben, an Wasser zu kommen. Stattdessen sei das von der Polizei angebotene Wasser nur von wenigen angenommen worden, sagte Reul.

Innenminister räumt auch Fehler ein

Im Umgang mit minderjährigen Personen räumte der Minister aber ein, dass es zu lange gedauert habe, sie zum Polizeipräsidium zu bringen. Zudem sei es nicht gelungen, Toilettenwagen bereitzustellen. Allerdings sei mehrfach via Lautsprecherdurchsagen auf Hilfemöglichkeiten hingewiesen worden.

Insgesamt seien 328 Personen von der Polizei "eingeschlossen" worden, so Reul. 283 von ihnen seien sukzessive nach Feststellung der Identität vor Ort entlassen worden. Laut Ministerium wurden 39 Ermittlungsverfahren im Zuge der Demonstration eingeleitet. Bei dem Einsatz wurden laut Reul vier Polizisten verletzt. Auf Seiten der Demonstranten seien vier Personen in Krankenhäuser gebracht worden, eine Person sei vor Ort behandelt worden.

Übergriff auf Journalisten "nicht richtig" gewesen

Während die Polizei gegen Störer vorging, kam es auch zu einem Polizei-Übergriff auf einen Fotografen der Deutschen Presse-Agentur. Laut Reul sei das Verhalten gegen den Mann " nicht richtig " gewesen, da er " eindeutig " als Pressevertreter zu erkennen gewesen sei. Allerdings sei noch unklar, ob der Fotograf geschubst oder geschlagen wurde.

Versammlungsgesetz Thema im Landtag

Die Demonstration richtete sich gegen das von der Landesregierung geplante neue Versammlungsgesetz für NRW. Kritiker halten den Entwurf für zu restriktiv und befürchten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit insgesamt. Am Vormittag wird im Plenum des Landtages noch einmal über das Gesetzesvorhaben diskutiert. Die mitregierende FDP hat bereits Änderungswünsche angemeldet.