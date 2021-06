Kommentar zu Düsseldorfer Demo: Dumm und unstrategisch

Laschet der Hardliner?

Und das sind nicht die einzigen Folgen, die das harte Vorgehen der Polizei hat: Mitten im Bundestags-Wahlkampf wird der Vorfall natürlich gerade von den Grünen genüsslich ausgeschlachtet. Armin Laschet wolle in Berlin so regieren wie in Düsseldorf, schreiben ihre Anhänger über das Video von dem Demonstranten, den die Polizisten gerade in eine Tiefgarage zerren. Die Botschaft: Laschet gibt sich nett und umgänglich, ist aber eigentlich ein Hardliner. Nach seinem selbstgewählten Motto "Maß und Mitte" jedenfalls sehen die Bilder vom Wochenende so gar nicht aus.