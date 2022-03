Mehr Unfälle aber weniger Verkehrstote in NRW

Die Zahl der Verkehrstoten ist in NRW im vergangenen Jahr erneut gesunken, allerdings nicht mehr so deutlich wie im "Corona-Jahr" 2020. Damals ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr noch um 26 zurück, im letzten Jahr "nur" noch um 5. Damit starben im vergangenen Jahr insgesamt 425 Menschen auf den Straßen NRW s - und damit so wenig wie noch nie.

Auch die Zahl der Schwerverletzten erreichte den niedrigsten Stand seit 1953. "Gemessen an diesen Zahlen ist das die beste Verkehrsunfallstatistik, die wir je hatten" , erklärte Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Montag bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Die positive Entwicklung könnte laut Reul auch mit der Einführung neuer Technik zusammenhängen: "Auto-Assistenzsysteme könnten langsam ihre Wirkung zeigen" , so Reul. Allerdings ist die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt im vergangenen Jahr leicht auf 580.907 gestiegen.

Mehr Drogenverstöße festgestellt

Reul gegen Cannabis-Legalisierung

Zusammen mit den Unfallzahlen ist auch die Zahl der festgestellten Drogenverstöße gestiegen. Insgesamt 20.210 Autofahrerinnen und Autofahrer mussten 2021 aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie unter Drogen standen - 3.886 mehr als noch ein Jahr zuvor. Allerdings ist unklar, ob die höhere Zahl auf vermehrte Kontrollen zurückzuführen ist.

Klar ist aber: "Noch nie starben mehr Menschen, weil sich jemand im Drogenrausch hinters Steuer gesetzt hat" , betonte Reul. Elf Menschen haben 2021 deshalb ihr Leben verloren, fünf mehr als im Jahr zuvor. "Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge" , stellte Reul dabei klar. "Eine Legalisierung wird zu mehr Unfalltoten führen, da bin ich ganz sicher."

Illegale Autorennen weiter Problem in Dortmund, Düsseldorf und Essen

Autorennen bleiben Problem

Auch die Zahl der illegalen Autorennen hat sich im Vergleich zu 2020 wieder erhöht. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei 2.037 Rennen, ein Drittel mehr als 2020. Die Zahl der Unfälle stieg um 119 auf 384. Schwerpunkte waren hier wieder die Städte Dortmund, Düsseldorf, Essen, die typischen Täter laut Reul Männer zwischen 17 und 26 Jahren.