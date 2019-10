Flop: Radweglein auf der Venloer Straße in Köln

Die Kölner Venloer Straße ist eine zentrale Ost-West-Achse im Linksrheinischen und stark frequentiert: von Autofahrern, Radfahrern auf dem Weg zur Arbeit und Fußgängern, die in den zahlreichen Geschäften einkaufen. Lieferfahrzeuge parken in zweiter Reihe. Die Radwege auf der Straße sind viel zu schmal. Eine Radfahrerin klagt im WDR : "Es ist gefährlich eng, weil alle sehr hektisch unterwegs sind." CDU und Grüne in Köln wollen deshalb weniger Autoverkehr auf der Venloer, eine Einbahnstraßen-Regelung wird geprüft.