Experte: Autoverkehr muss radikal eingeschränkt werden

Es ist die dritte Umweltspur, die Düsseldorf am Montag (28.10.2019) in Betrieb nahm. Mit einer neuen Ampelschaltung werden Autos jetzt auch in Köln mehr ausgebremst. Ist die Verkehrsentwicklung in NRW damit gutem Weg? Christian Holz-Rau, Professor für Verkehrswesen und Verkehrsplanung an TU Dortmund, gibt Antworten.

WDR : Was halten Sie von den Projekten in Düsseldorf und Köln?

Prof. Dr. Christian Holz-Rau

Christian Holz-Rau: Gut gemeint, aber in der Summe ein bisschen hilflos. Derartige Einzelkonzepte werden nicht ausreichen, um die großen Ziele in der Verkehrsplanung zu erreichen.

WDR: Welches sind die großen Ziele?