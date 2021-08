Verkehrsminister Wüst verspricht mehr Geld im Wahljahr

Mitten im Bundestagswahlkampf hat der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) für den Haushalt im NRW-Wahljahr 2022 "Investitionen so hoch wie nie zuvor" angekündigt. Wüst sprach am Donnerstag in Düsseldorf von "Rekordinvestitionen auf allen Verkehrsträgern" . Der Etatentwurf ist der letzte vor der Landtagswahl im Mai 2022.