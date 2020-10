Moderate Steigerung des Verkehrs-Etats 2021

"Besser, sicherer, sauberer" soll der Verkehr in NRW werden, dazu "digital, vernetzt, automatisiert ". Das sagte NRW -Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) als er am Montag in Düsseldorf seinen Etat für das nächste Jahr vorstellte. Konkret will er diese hehren Ziele mit Mehrausgaben in allen Bereichen, auf der Straße, der Schiene und im Radverkehr erreichen.

Radverkehr

54 Millionen Euro sollen in den Ausbau des Radwegenetzes investiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 15 Millionen Euro: Zehn Millionen mehr für die Radschnellwege und fünf Millionen mehr für Radwege an Landesstraßen und auf stillgelegten Bahntrassen.

Damit der Abruf dieser Mittel nicht an der Planung scheitert, bekommt jede Bezirksregierung eine Stelle spendiert. Es gibt also insgesamt fünf Planungs-Stellen zusätzlich. Mit diesen Investitionen will Wüst das Rad zur Alternative auch für Pendler machen, das Fahrrad sei "auf dem Weg zum Allround-Verkehrsmittel".

Schiene

Wüst will den ÖPNV ebenso stärken wie den Güterverkehr auf der Schiene. Das soll die Straßen vom Lkw -Frachtverkehr entlasten. Den ÖPNV unterstützt die Landesregierung mit 22,8 Millionen Euro für "Digitalisierung und Vernetzung", um beispielsweise ein landesweit einheitliches Tarifangebot zu entwickeln.

Sieben Millionen Euro gehen an nicht bundeseigene Bahnen. Sie bedienen im Güterverkehr häufig die Strecke zwischen Gewerbe- und Industriegebieten und Logistikstandorten.

Planen für die Schublade