Der NRW -Landtag in Düsseldorf stimmt am Mittwoch (21.03.2018) in zweiter Lesung über das erste "Entfesselungspaket" der CDU / FDP -Landesregierung ab. Schwarz-Gelb will damit unter anderem die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage von vier auf acht pro Jahr verdoppeln. An Samstagen sollen Geschäfte wieder bis Mitternacht (statt bisher 22 Uhr) öffnen dürfen.