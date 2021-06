So viel NRW steckt im Wahlprogramm der Union

In der Literatur wird häufig über berühmte erste Sätze sinniert. Das hat bei Parteiprogrammen keine Tradition, mit Blick auf die stilistische Qualität der politischen Prosa unserer Zeit wohl auch völlig zurecht. Und doch ist ein Vergleich zwischen dem Anfang des Wahlprogramms der Union mit dem ersten Satz des Regierungsprogramms von Armin Laschets Koalition aufschlussreich.

Vor vier Jahren, CDU und FDP hatten sich gerade in Rekordtempo auf einen Koalitionsvertrag verständigt, las sich das so: " Nordrhein-Westfalen hat große Potenziale. " Heute beginnen CDU und CSU mit: " Deutschland ist ein starkes Land. " Der Duktus ist ähnlich, die Aussage enthält aber eine interessante Akzentverschiebung. Das erklärt sich schnell, denn in Nordrhein-Westfalen galt es damals, das rot-grüne Erbe der Regierung Kraft zu überwinden. CDU und FDP kamen aus der Opposition. Wer aber selbst fast 16 Jahre die Regierungschefin im Kanzleramt gestellt hat, muss da etwas vorsichtiger sein.