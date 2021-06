Verfassungsschutzbericht NRW: Sorge um die Mitte der Gesellschaft

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) macht sich Sorgen um die Mitte der Gesellschaft. Die Mitte werden "von allen Seiten angegriffen, bombadiert mit Verschwörungsmythen", es gebe Homophobie und Misstrauen, die Strategien würden "immer perfider, um die wahren Absichten zu verschleiern". Das sagte Reul bei der Vorstellung des NRW-Verfassungsschutz-Berichts 2020 am Dienstag in Düsseldorf.

Neue Kategorie und Sonderbericht

1.552 Taten konnten nicht den bisherigen Kategorien zugeordnet werden, 2019 waren es nur 625, das macht einen Anstieg von 148 Prozent aus. Darum habe man nun eine sechste Kategorie eingeführt: "Verfassungsschutzrelevante Delegetimierung". Sie zielt unter anderem auf die sogenannte Querdenker-Szene. Reul sieht für den Anstieg zwei Gründe: Die Kommunalwahl 2020 Jahr und die Corona-Pandemie.

Reul nennt Shitstorms und weitere Attacken gegen Kommunalpolitiker. Allein gegen den Bürgermeister von Dormagen habe es 100 Angriffe gegeben. Da sei "ein Extremismus, der in der Mitte Anschluss sucht und immer öfter Anschluss findet", fasst Reul zusammen. Er finde das "sehr beunruhigend". Darum legten der Innenminister und der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, auch einen Sonderbericht vor.

Rechtsextremismus bleibt "größte Gefahr"

2020 gab es laut Reul in NRW insgesamt 6.543 Politisch motivierte Straftaten, das sei ein Plus von 8,5 Prozent. Der Rechtsextremismus "bleibt die größte Gefahr für unsere Demokratie", sagte der Minister. Das Personenpotenzial dort sei mit 3.940 Anhängern nahezu unverändert hoch, zusätzlich gebe es rund 2.000 gewaltorientierte Rechtsextremisten in Nordrhein-Westfalen.

Auch die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten habe zugenommen. Sie sei von 975 Anhängern im Jahr 2019 auf 1.020 gestiegen. Die Zahl der von Linksextremisten begangenen Straftaten stagniere, hier gab es ein Plus von 0,4 Prozent (1.430 Straftaten 2020 im Vergleich zu 1.424 im Jahr 2019).

Stand: 22.06.2021, 10:35