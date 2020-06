Verfassungsschutz warnt vor Verschwörungsglauben

Internet als "Reifekammer für Terroristen"

Sorge bereitet Reul denn auch vielmehr die Radikalisierung von Einzeltätern, die oft im Netz stattfindet. Das Internet bezeichnete er denn auch als "Radikalisierungsmaschine des 21. Jahrhunderts" , als "Dunkelkammer eines extremistischen Weltbildes" und "Reifekammer für Terroristen" .