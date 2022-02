Wechsel an der Spitze des NRW-Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen bekommt einen neuen Chef. Wie Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch mitteilte, wird Jürgen Kayser ab 1. März neuer Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im NRW-Innenministerium. Dies habe das Landeskabinett beschlossen. Kayser tritt die Nachfolge von Burkhard Freier an, der in Pension gegangen war.