CDU und SPD haben sich nach WDR -Informationen doch noch auf die Neubesetzung der Spitze des Landesverfassungsgerichts geeinigt. Demnach soll die bisherige Verfassungsrichterin Barbara Dauner-Lieb neue Präsidentin werden.

Ein entsprechender Wahlvorschlag soll am Mittwoch vom NRW-Landtag mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden, wie aus Fraktionskreisen zu erfahren war. Die Neuwahl ist nötig, weil die bisherige Präsidentin Ricarda Brandts Ende des Monats in den Ruhestand geht.

Tauziehen zwischen CDU und SPD

Der Einigung war ein längeres Tauziehen zwischen den Fraktionen, vor allem zwischen CDU und SPD, vorangegangen - trotz des Zeitdrucks, die Personalie bis Ende des Monats zu regeln. Den ursprünglichen Vorschlag der CDU, den bisherigen Vizepräsidenten Andreas Heusch zum neuen Chef des Gerichts in Münster zu wählen, hatte die SPD abgelehnt. Sie nahm Anstoß an mehreren öffentlichen Aussagen des Richters, in denen er unter anderem die Bundeskanzlerin wegen der Corona-Politik kritisiert hatte. Heusch bleibt nun Vizepräsident.