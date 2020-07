Zehn neue Preisträger für NRW-Verdienstorden

Schauspielerin Iris Berben, Autorin Carolin Emcke und TV -Moderator Wolfram Kons haben am Mittwoch (01.07.2020) den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Zusammen mit sieben weiteren Personen wurden sie in der Düsseldorfer Staatskanzlei von NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt.

Zahl der Ordensträger ist begrenzt

Der Verdienstorden gilt als eine der höchsten Auszeichnungen des Landes. Er wurde 1986 vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau gestiftet. Maximal 2.500 lebende Personen können den Orden tragen.

Berben kämpft gegen Rechtsextremismus

" Seit vielen Jahren kämpft Iris Berben gegen Antisemitismus und Rassismus und engagiert sich an vielen Stellen unermüdlich für eine weltoffene, solidarische und respektvolle Gesellschaft ", hieß es in der Laudatio für die in Detmold geborene Schauspielerin.

Die aus Mülheim an der Ruhr stammende Emcke wurde für ihr " leidenschaftliches Engagement für eine selbstbewusste und mutige, vielfältige und weltoffene Gesellschaft " geehrt.

Außerdem erhielten den Orden:



Franz-Josef Antwerpes, ehemaliger Kölner Regierungspräsident

Samy Charchira, Sachverständiger der Deutschen Islamkonferenz,

Klaus Kuhlmann, Sportfunktionär im Kanu-Verband NRW

Miriam Meckel, Publizistin

Franz Meurer, Pfarrer in Köln

Dieter Philipp, Ehrenpräsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

Harald zur Hausen, Medizin-Nobelpreisträger

