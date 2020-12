Corona-Kittel: Regierung verteidigt van Laack-Auftrag

Per parlamentarischer Anfrage will die SPD nun wissen, welche Textilunternehmen in NRW noch Aufträge von der Landesregierung erhalten hatten. Es gehe überhaupt nicht um Laschets Sohn, betonte SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty. Es sei nicht das Problem, "dass Johannes Laschet seinem Vater eine Nummer gegeben hat; das Problem wäre, wenn das die einzige Nummer war, die der Ministerpräsident gewählt hat" , so Kutschaty.