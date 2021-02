Gutachten kritisiert van-Laack-Deal

Laschet verwies laut eigener Darstellung an die Vergabestelle des Gesundheitsministeriums. Im Laufe einer Prüfung gab es einen Auftrag an van Laack über 38,5 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer für Schutzkittel. Außerdem gab es später einen Auftrag für Alltagsmasken für die Polizei durch das Innenministerium. Allerdings musste dieses Geschäft wegen Problemen bei der Vergabe inzwischen rückgängig gemacht werden.