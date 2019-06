Auch CDU-Frauen wollen "Upskirting" bestrafen

Nun zieht auch die Frauenministerin nach. Das aktuelle Strafrecht vernachlässige "das hier in erster Linie verletzte Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung der Frau", ließ sie am Dienstag (11.06.2019) verlauten. Die Frauen Union werde nun "an die Bundesregierung und den Bundestag herantreten".

Konkret heiße das, so ein Sprecher auf Nachfrage, dass Scharrenbach einen Brief an die rechtspolitische Sprecherin der CDU im Bundestag geschrieben habe. Eine spätere Bundesratsinitiative der Ministerin sei "nicht ausgeschlossen". Zunächst aber wolle man konkrete Zahlen zu dem Thema eruieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Härtere Strafen für Upskirting gefordert . WDR aktuell. . 02:31 Min. . WDR. Von Mathea Schülke.

Stand: 11.06.2019, 17:19