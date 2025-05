Die unterschiedlichen Namen und Nationalitäten seien vielmehr durch behördliche Vorgänge und Transkriptionsfehler aus dem Arabischen entstanden. Paul sprach deshalb auch nicht von Aliasnamen sondern von "Andersnamen" . Dies sei im Asylverfahren auch keine "Auffälligkeit" , sagte Paul.

Die Fluchtministerin berief sich dabei auf den in ihrem Haus vorliegenden und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF ) erstellten aufenthaltsrechtlichen Bescheid. Bei seiner Einreise sei der Mann zunächst mit seinen Fingerabdrücken unter einem Namen registriert worden. Zusätzlich seien in der BAMF -Akte drei weitere, davon abweichende Namenseinträge gelistet. Diese drei weiteren Namen seien allerdings komplett identisch.

"Warum das Bundesamt diese eingetragen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis." Josefine Paul, Fluchtministerin NRW

Vermutlich ist der Grund der Gleiche, wie der für gleich fünf unterschiedliche Datensätze in den Datenbanken der Polizei. Dort, so erklärte das NRW Innenministerium am Mittwoch im Integrationsausschuss, sei der Mann neben seiner Führungspersonalie zwar nur unter einem weiteren Namen, aber unter vier weiteren Nationalitäten aufgeführt. Diese widerrum stammten aus einer sogenannten Herkunftslandprognose des BAMF .

Festnahme des mutmaßlichen Täters von Bielefeld in Heiligenhaus