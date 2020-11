Hochschulbeschäftigte: Unzufrieden, auch ohne Corona

Und das alles - so die Studie - bei hoher Arbeitsintensität: Überstunden sind offenbar an der Tagesordnung: "Zeitdruck bei der Arbeit, Unterbrechungen während der Arbeit, fehlende Informationen, nicht zu vereinbarende Arbeitsanforderungen, und die Notwendigkeit, Abstriche bei der Qualität der Arbeit machen zu müssen, um das Arbeitspensum zu erfüllen ", so beschreibt Dietmar Hobler das, was die Daten ihm gezeigt hätten. Er hat für das beauftragte Institut die Studie durchgeführt. Auch bei der Bezahlung sind die Ergebnisse eher ernüchternd.

Daten aus der Zeit vor Corona

Dabei ging es noch nicht um die Folgen aus der Corona-Pandemie. Die Daten wurden vor einem Jahr abgegfragt und bis zuletzt ausgewertet. Die Krise selber spielte also bei der Untersuchung keine Rolle. Gewerkschafterin Graf glaubt aber, dass die Pandemie die Lage nur noch verschärft habe.