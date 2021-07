Laschet sagt Kommunen Hilfe zu - Kritik am Krisenmanagement

Nach den schweren Unwettern und Überschwemmungen in Teilen Nordrhein-Westfalens hat Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) den Opfern der Starkregen-Katastrophe und den betroffenen Kommunen Hilfe versprochen. Die Höhe der notwendigen Hilfen könne er aber noch nicht genau beziffern.

Am Donnerstagvormittag hatte Laschet sich in Hagen vom Krisenstab und Oberbürgermeister Erik Schulz (parteilos) über die Lage informieren lassen - und deren Handeln gelobt. In Hagen seien schon Vorbereitungen für den Krisenstab getroffen worden, als noch die Sonne schien, so Laschet. Zuvor hatte er auch die Stadt Altena im Märkischen Kreis besucht.

"Wir werden die Kommunen und Betroffenen nicht allein lassen" , erklärte Laschet. Das Land sei in dieser Situation solidarisch. Für Freitagmorgen habe er eine Sondersitzung des Landeskabinetts einberufen.

Opposition fordert unbürokratische Hilfe

Auch die Opposition im Düsseldorfer Landtag sprach sich für eine unbürokratische Hilfe aus - und kritisierte das Krisenmanagement der Landesregierung. "Wo ist der Krisenstab der Landesregierung?" fragte etwa die SPD -Landtagsfraktion. Deren Chef Thomas Kutschaty erklärte: "Wir müssen so schnell wie möglich einen Überblick über die Schäden erhalten, um dann gezielt vor Ort unterstützen zu können."

Grüne: Städte klimafester machen

"Die Betroffenen brauchen nun schnelle und unbürokratische Hilfe" , betonten auch die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Verena Schäffer und Josefine Paul. Die Häufung von Starkregenereignissen wären eine Folge des voranschreitenden Klimawandels, stellten sie fest. "Diese Unwetter machen noch einmal sehr deutlich: Unsere Städte klimafester zu machen ist kein nice to have, sondern ein must have."

