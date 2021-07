Hochwasserlage in NRW noch nie so verheerend

Sie werde die aktuelle Lage mit den betroffenen Kommunen und Wasserverbänden in den nächsten Wochen genau analysieren, kündigte NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) am Freitag an. "Wir müssen mit aller Kraft die Widerstandsfähigkeit in Stadt und Land gegen die Folgen des Klimawandels stärken" , so die Ministerin auf einer Pressekonferenz.