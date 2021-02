Fall Lügde: Neue Vorwürfe gegen Jugendamt Höxter

Dazu kam 2015 aus der Grundschule eine Meldung über eine Gefährdung des Kindeswohls: Daniela starre teilnahmslos vor sich hin, ihr tue der Po weh und der neue Freund der Mutter kitzele sie, obwohl sie das nicht wolle. „Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt“, sagte die Mitarbeiterin des Jugendamtes im Ausschuss. Schließlich habe eine Untersuchung im Krankenhaus ergeben, dass es keine Missbrauchsverletzungen gebe. „So einem Verdacht muss doch aufgeklärt werden“, sagt der SPD-Abgeordenete Andreas Bialas, „wir reden hier über schwere Straftaten, das ist also erstmal auch eine Aufgabe der Strafverfolgung“.

Kontaktverbot zu Mario S. – die Mutter sollte es überwachen

Niemand schaltete die Polizei ein. Auch nicht 2017, als die nächste Gefährdungsmeldung beim Jugendamt Höxter einging. Die Frau, die die Kontakte zum Vater begleitete, schlug 2017 Alarm. Das Mädchen schlafe bei Mario S. im Bett, sie küsse ihn auf den Mund, er versuche, die „Kontrolle über das Kind“ auszuüben. Das Jugendamt reagierte zwar auf die Meldung und verbot den Kontakt mit Mario S. Allerdings vereinbarte sie das nur mit der Mutter. Sie sollte für die Einhaltung sorgen – obwohl das Jugendamt laut Akten Zweifel hatte, „ob sie das Ausmaß dieser Situation einschätzen kann“.

Am Ende sorgte das Jugendamt noch für einen Therapieplatz für Daniela. Die Familienhilfe wurde beendet. Die Mutter habe sie nicht mehr benötigt, sagte die Mitarbeiterin aus dem Kreis Höxter im Ausschuss aus. „Es zeigt sich in diesem Untersuchungsausschuss ein Muster bei den Jugendämtern“, sagt die Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer dazu, „zum einen, dass das Kind in den Mittelpunkt gerückt und gehört werden muss. Zum anderen, dass es mehr Wissen über Täterstrategien geben muss“. Geschult im Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch war niemand in den Jugendämtern im Fall Lügde.